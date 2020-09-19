شكرا لقرائتكم خبر عن "هذا محمد.. أغنية جديدة لـ راشد الماجد من ألحان أحمد الهرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستعد المطرب السعودى راشد الماجد لطرح أغنية جديدة بعنوان"هذا محمد"، وهى من كلمات نهار، وألحان أحمد الهرمى، ومن المقررأن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب، من ناحية أخرى طرح راشد الماجد مؤخراً دويتو أغنية وطنية بعنوان "درع البلد" التى تجمعه بمطرب رابح صقر، وهى من كلمات مشغل بن محماس الحارثي، وألحان ياسر بوعلى وتوزيع موسيقى رأفت، علي يوتيوب.

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كما انتهي الماجد من تسجيل أكثر من نصف أغانى ألبومه الجديد، ويعمل حالياً لتسجيل باقى الأغانى، حيث يتواجد راشد فى أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، تمهيدا لطرحه فى الفترة المقبلة.