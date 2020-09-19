"هذا محمد.. أغنية جديدة لـ راشد الماجد من ألحان أحمد الهرمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يستعد المطرب السعودى راشد الماجد لطرح أغنية جديدة بعنوان"هذا محمد"، وهى من كلمات نهار، وألحان أحمد الهرمى، ومن المقررأن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب، من ناحية أخرى طرح راشد الماجد مؤخراً دويتو أغنية وطنية بعنوان "درع البلد" التى تجمعه بمطرب رابح صقر، وهى من كلمات مشغل بن محماس الحارثي، وألحان ياسر بوعلى وتوزيع موسيقى رأفت، علي يوتيوب.
كما انتهي الماجد من تسجيل أكثر من نصف أغانى ألبومه الجديد، ويعمل حالياً لتسجيل باقى الأغانى، حيث يتواجد راشد فى أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، تمهيدا لطرحه فى الفترة المقبلة.
يذكر أن راشد الماجد بدأ مسيرته الفنية عام 1984 استطاع أن يحقق شعبية جارفة في الوطن العربي، و من أبرز أعماله " ويلو " و" عطاشى " و " يا كل عمري " و" يا قلبي " وغيرهم .
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