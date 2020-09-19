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محمد محمود عبد العزيز يهنئ خطيبته بعيد ميلادها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان محمد محمود عبد العزيز، خطيبته "سارة" بعيد ميلادها، معربا عن حزنه لعدم رؤيتها منذ فترة طويلة بسبب تفشى جائحة فيروس فى العالم أجمع وغلق المجال الجوى فى معظم الدول، معبرا عن حبه واشتياقه لها، قائلا: "صباح الخير.. دى رسالة لخطيبتى اللى مش عارف اشوفها من أول ما الكورونا بدأت عشان عبد ميلادها، كل سنة وإنتى طيبة يا سارة وربنا يخليكى ليا، وبجد مش عارف أشرحلك انتى بالنسبالى ايه، وحشتينى أوى وربنا يجمعنا على خير قريب إن شاء لله.. بحبك".

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وكان الفنان محمد محمود عبد العزيز تعرض مؤخرا لحادث سير بسيارته على أحد الطرق، بعد قطع مفاجئ فى الكاوتش الأمامى، وكادت أن تنقلب السيارة بسببه.

 

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وقال الفنان محمد محمود عبد العزيز فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، الحمد لله أنا كويس وبصحة جيدة وكويس انها جت على قد كده جات سليمة، وبشكر كل أصحابى اللى وقفوا بجانبى لغاية ما وصلت البيت بسلامة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" وتدور أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع الكبار والصغار ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

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