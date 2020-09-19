شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يكشف عن انتمائه الكروى فى برنامج "عين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد صبحى عن انتمائه الكروى لأول مرة من خلال برنامج "عين أون لاين" الذى تقدمه المذيعة شيرين سليمان على يوتيوب، قائلا: أنا عشت أعظم فترة لمجد وتألق كرة القدم وأنا أهلاوى ودائما يقولون لى لا تكشف عن انتمائك لكننا تعودنا على الصراحة وأن نقول ليس بهدف الكيد أو "غيظ" الآخرين.

وأضاف النجم مجمد صبحى "أنا باحب الأهلي لما يلعب كويس" لكن عندما لا يلعب بشكل جيد والزمالك يلعب أفضل أعترف بأن الزمالك أفضل وحتي عندما يلعب الأهلي بشكل جيد ويخسر المباراة لا أغضب والمباراة الأخيرة التى خسر فيها الأهلي من الزمالك لم يكن بها خطة واضحة للأهلى.

وأوضح النجم الكبير محمد صبحي لشرين سليمان : أنا حاليا وللأسف أصبحت غير مشجع وحتي عندما اشاهد مباراة فأشاهد بلا حماس والسبب هو ان الكرة حاليا خرجت عن رسالتها مثلها مثل الفن الذي خرج عن دوره وطبيعته ورسالته في كثير من الأحيان وليس كل الأحيان ، فحاليا في كرة القدم هناك تعصب وحالة من حالات الخروج عن التقاليد الرياضية في التشجيع .