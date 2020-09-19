شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بيونسيه تظهر متخفية برفقة ابنتها فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الفائزة بجائزة جرامي 24 مرة إلى حياة المدينة، حيث شوهدت النجمة العالمية بيونسيه فى مدينة نيويورك متخفية فى جاكت أسود وبنطلون رياضى، حيث عادت إلى منزلها في مانهاتن مع ابنتها Blue Ivy ، بعد قضاء اليوم معًا.

ويعتبر ظهور بيونسيه في المدينة هو الأول بعد إصدار أغنيتها الجديدة Already والتي لم تحقق نسبة مشاهدة عالية علي عكس أعمال بيونسيه في المطلق .

وكانت قد قررت بيونسية إهداء أغنيتها لمحبيها قبل طرح فيلم Black Is King علي منصة ديزني بلس.

وحظي الألبوم الجديد المصور للمغنية بيونسيه الذي يحتفي بثقافة السود بإشادة كبيرة عند طرحه خاصة انه طرح في خضم زلزال ثقافي بشأن العرق والعدالة الاجتماعية.

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وقالت بيونسيه في رسالة بمناسبة طرح ألبوم "Black Is King" (الأسود ملك) الذي يعيد رسم قصة فيلم "لاين كينج" (الأسد الملك) إن الألبوم يهدف "لتغيير المفهوم العالمي لكلمة أسود".

بدأ العمل في إنتاج الألبوم العام الماضي ويعرض مقاطع مصورة تحتفل بالبحث عن هوية وجمال السود في العصور القديمة والمعاصرة.

وجاء طرح الألبوم عقب زيادة في احتجاجات بأنحاء العالم ضد التمييز العنصري جرى تنظيمها بعد مقتل رجال ونساء سود على أيدي الشرطة الأمريكية.

ووصفت مجلة فاريتي العمل الجديد بأنه "تذكرة تنبض بالحياة لقوة وعظمة السود هنا في أمريكا وأيضا في أفريقيا".