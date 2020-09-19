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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان ونشوى مصطفى يقدمان تتر المسلسل الإذاعى "بينى وبينك".. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان خالد سرحان من تسجيل أغنية تتر مسلسله الإذاعى الجديد "بينى و بينك"، والمقرر إذاعته الأسبوع المقبل على البرنامج العام، حيث يغنى خالد أغنية التتر بمشاركة الفنانة نشوى مصطفى، وتحمل الأغنية اسم العمل، من كلمات أحمد شوقى، وألحان وتوزيع أكرم عادل.
نشوى مصطفى وأكرم عادل
المسلسل من بطولة نشوى مصطفى، وخالد سرحان، وسلوى عثمان، ومنير مكرم، ومحمد عبد الجواد، وناهد راشدى.
الموزع أكرم عادل ونشوى مصطفى
ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم الشباب خاصة ما يتصل بالانتماء وعودة الأخلاق ونشر ثقافة العمل، من خلال نص اجتماعى كوميدى للكاتبة الصحفية أمانى ضرغام ويخرجه صفى الدين حسن.
خالد سرحان وأكرم عادل
وكانت آخر أعمال الفنان خالد سرحان في الدراما مشاركته في مسلسل "خيانة عهد" من بطولة الفنانة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغييراسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة وتم طرحه في مويسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير .
الموزع أكرم عادل وخالد سرحان
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