شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان ونشوى مصطفى يقدمان تتر المسلسل الإذاعى "بينى وبينك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان خالد سرحان من تسجيل أغنية تتر مسلسله الإذاعى الجديد "بينى و بينك"، والمقرر إذاعته الأسبوع المقبل على البرنامج العام، حيث يغنى خالد أغنية التتر بمشاركة الفنانة نشوى مصطفى، وتحمل الأغنية اسم العمل، من كلمات أحمد شوقى، وألحان وتوزيع أكرم عادل.



نشوى مصطفى وأكرم عادل

المسلسل من بطولة نشوى مصطفى، وخالد سرحان، وسلوى عثمان، ومنير مكرم، ومحمد عبد الجواد، وناهد راشدى.



الموزع أكرم عادل ونشوى مصطفى

ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم الشباب خاصة ما يتصل بالانتماء وعودة الأخلاق ونشر ثقافة العمل، من خلال نص اجتماعى كوميدى للكاتبة الصحفية أمانى ضرغام ويخرجه صفى الدين حسن.



خالد سرحان وأكرم عادل

وكانت آخر أعمال الفنان خالد سرحان في الدراما مشاركته في مسلسل "خيانة عهد" من بطولة الفنانة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغييراسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة وتم طرحه في مويسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير .