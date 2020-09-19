محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي: في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر، قبل عامين 2018، رحل عن عالمنا، نجم عرف طريقه للعالمية وحقق نجاحا كبيرا بالخارج، قبل أن يقرر العودة لمصر، ليصبح واحدًا من أشهر فنانيها، هو الفنان الكبير جميل راتب. وفي الفيديو التالي نستعرض أبرز المعلومات عن فنان أثرى الساحة الفنية بأعمال ستخلد ذكراه..

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كانت هذه تفاصيل خبر جميل راتب.. عمل شيالا بفرنسا وعانى من فقدان صوته والقدرة على الحركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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