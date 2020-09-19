بعد تواصل رئاسة الجمهورية.. نجل مراد منير يكشف نقل والده لمستشفى المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: كشف الفنان الشاب يوسف مراد، نجل المخرج المسرحي الكبير مراد منير، عن نقل والده لمستشفى المعادي للقوات المسلحة. وكتب يوسف عبر حساب والده على موقع "فيسبوك": "بابا اتنقل مستشفى المعادي للقوات المسلحة، بعد ما تواصلت معانا رئاسة الجمهورية والنقابة، الحمد لله حمدا كثيرا". ولفت يوسف إلى أن فتح باب زيارة والده بالمستشفى من 4 لـ6 يوميًا. جدير بالذكر أن يوسف هو نجل المخرج مراد منير، من زوجته الفنانة الراحلة فايزة كمال، وكان والده يستعد لتقديم عمل مسرحي جديد خلال الفترة المُقبلة، قبل إن يُصاب بوعكة صحية تستدعي نقله للمستشفى.

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