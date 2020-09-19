أول تعليق من ماجد المصري بعد "خطوبة" ابنته ماهيتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفل الفنان ماجد المصري، بخطبة ابنته الكبرى ماهيتاب، أمس الجمعة، في حضور اقتصر على الأقارب.
ونشر الفنان ماجد المصري صورة لابنته وخطيبها من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "تم بحمد الله خطوبة ابنتي ماهيتاب ومصطفى القاضي، عقبال عندكم جميعًا".
وعلق الشاعر تامر حسين على الصورة: "مبروك يا حبيبي لماهيتاب ومصطفى"، كما حرص على تهنئته الشاعر بهاء الدين محمد.
يعرض للفنان ماجد المصري حاليًا مسلسل" الوجه الآخر"، بطولة نسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد سلامة، وإخراج سميح النقاش وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج شركة سينرجي.
تدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال يجسده ماجد المصري يتزوج من نسرين طافش ويعملان في شركة والدها، ثم تتوالى الأحداث في إطار من الإثارة
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