محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عن استيائها الشديد من واقعة اغتصاب الطفلة زينب الحسيني، البالغة من العمر 14 عامًا، في لبنان، من قِبل 3 أشخاص.

وتفاعلت سيرين مع هاشتاج "أنا مع الإعدام"، وكتبت تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "كل يوم منشهد على جريمة أبشع من الثانية، عايشين متروكين لا قانون بيحاسب ولا من يحزنون".

أضافت سيرين: "اللي صار بزينب الحسيني يوجع القلب، وبعد ما نسينا الطفل اللي اغتصبوا 3 شباب من فترة، شو صار فيهن؟ صار لازم نطلب الإعدام مع إنه ضد مبادئي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد اغتصاب طفلة.. سيرين عبدالنور: "أنا مع الإعدام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.