محسن حسنين.. هرب للقاهرة حبًا في الفن واشتهر برجل العصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر، توفي الفنان محسن حسنين عام 1978، عن عمر يناهز 62 عامًا.

محسن حسنين واحد من أشهر أصحاب الأدوار الثانوية في السينما المصرية، ومن أكثر مجسدي أدوار الشر، بملامحه الحادة، برع في تقديم أدوار الشر ودائمًا ما يتذكره المشاهد في دور أحد أفراد العصابة، أو النصاب.

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات عن محسن حسنين..

- ولد محسن حسنين في الإسكندرية في يوم 15 فبراير من عام 1916.

- له سبعة من الإخوة والأخوات، وكان والدهم يعمل خياطًا.

- هرب محسن حسنين من الإسكندرية، رغبة في العمل بالسينما، وعانى ماديًا في بداية مجيئه للقاهرة، حتى استطاع الحصول على فرصة.

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- توسط له الممثل عبدالمنعم إسماعيل، لينضم للممثلين في كازينو "القصبجي".

- شارك محسن حسنين في أكثر من 190 عمل، بدأها عام 1937 في فيلم "سلامة في خير".

- مسيرته الفنية تمتد لـ30 عامًا، شارك خلالها في الكثير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرح.

- كانت أغلب أدواره شخصية أحد أفراد العصابة، وبرغم أن ظهوره لم يكن يتعدى مشاهد قليلة، إلا أن الجمهور يتذكر ملامحه، ويقتنع بأدائه.

- شارك محسن حسنين في أفلام "الخروج من الجنة، صراع في الوادي، الفتوة، خطف مراتي، المليونير الفقير، العتبة الخضراء، 3 لصوص، سيد درويش، أدهم الشرقاوي، الرجل المجهول".

- قدم محسن حسنين العديد من المسرحيات أبرزها، مسرحيات "كان غيرك أشطر، الشايب لما يدلع، حسن ومرقص وكوهين".

- أخر أعمال الفنان محسن حسنين كانت مسرحية "الدلوعة" عام 1969، بطولة الراحل فريد شوقي، نيللي، ماري منيب، أبو بكر عزت، سعاد حين، من تأليف بديع خيري، إخراج حافظ أمين.