20 صورة من "خطوبة" ابنة ماجد المصري ومنى إش إش

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل الفنان ماجد المصري، بخطبة ابنتها الكبرى ماهيتاب، مساء أمس الجمعة، في جو عائلي.
وشاركت ماهيتاب ماجد المصري، وابنة الفنانة منى إش إش، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعدة فيديوهات نشرتها على خاصية "القصص القصيرة".
وأظهرت الفيديوهات لحظة ارتدائها خاتم "الخطوبة"، وأخرى من احتفالها بجوار خطيبها وأسرتهما، وفي ثالثة ظهرا وهما يرقصان.
يُذكر أن الفنان ماجد المصري يُعرض لها الفترة الحالية مسلسل "الوجه الآخر"، ويشاركه البطولة الفنانة نسرين طافش، والفنانة ندا موسى.
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