بعد تتويج الأهلي بالدوري.. رشا مهدي: "هارد لك للزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة رشا مهدي على تهنئة مشجعي النادي الأهلي بحسم لقب الدوري الـ 42 في تاريخه.

كتبت رشا مهدي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ألف مبروك للأهلي وجمهوره الكبير، هارد لك للزمالك وإن شاء الله السنة الجاية بتاعتنا، بس كده الموضوع سهل، ونتقبل هزارهم علينا بروح رياضية".

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توج النادي الأهلي ببطولة الدوري رقم 42 في تاريخه، بعد فوز أسوان على الزمالك (1-0) في الجولة 28 في المسابقة على ستاد القاهرة الدولي.

أخر أعمال رشا مهدي مسلسل "اطمني"، الذي تدور أحداثه في 60 حلقة، تأليف أحمد صبحي، إخراج أحمد يسري، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، ويشاركها البطولة أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا.