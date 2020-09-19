- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة رشا مهدي على تهنئة مشجعي النادي الأهلي بحسم لقب الدوري الـ 42 في تاريخه.
كتبت رشا مهدي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ألف مبروك للأهلي وجمهوره الكبير، هارد لك للزمالك وإن شاء الله السنة الجاية بتاعتنا، بس كده الموضوع سهل، ونتقبل هزارهم علينا بروح رياضية".
توج النادي الأهلي ببطولة الدوري رقم 42 في تاريخه، بعد فوز أسوان على الزمالك (1-0) في الجولة 28 في المسابقة على ستاد القاهرة الدولي.
أخر أعمال رشا مهدي مسلسل "اطمني"، الذي تدور أحداثه في 60 حلقة، تأليف أحمد صبحي، إخراج أحمد يسري، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، ويشاركها البطولة أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تتويج الأهلي بالدوري.. رشا مهدي: "هارد لك للزمالك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.