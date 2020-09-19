محمد رمضان يحتفل بوصول قناته على "اليوتيوب" لـ11 مليون مشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل الفنان محمد رمضان بوصول قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" لـ 11 مليون مشترك. نشر "رمضان" صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله شكرًا لكل شخص، قناتي وصلت 11 مليون مشترك على اليوتيوب". وطرح الفنان محمد رمضان منذ أيام كليب "يا حبيبي" مع المطرب العالمي ميتر جيمس. ومن ناحية أخرى شارك محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس"، بطولة روجينا، أحمد زاهر، نور، محمد علاء، دنيا عبدالعزيز، من تأليف وإخراج محمد سامي.

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