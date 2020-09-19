مجدي وهبة.. تزوج قريبة الملكة ناريمان وظُلم باتهامه في قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير مجدي وهبة، الذي وُلد في 19 سبتمبر 1944.

مجدي وهبة هو أحد أشهر أشرار السينما المصرية، امتلك كاريزما مختلفة ميزته في أعمال كثيرة، عن غيره من الفنانين الذين اشتهروا بأداء أدوار الشر.

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات عن مجدي وهبة:

- اسمه الكامل مجدي متولي وهبة محمد، من مواليد الصعيد.

- تزوج ابنة قريبة ملكة مصر السابقة الملكة ناريمان، وأنجب منها ابنته الوحيدة منال.

- اختاره المخرج والممثل نور الدمرداش بعد أن اكتشفه ليؤدي بطولة مسلسل "البقية تأتي".

- قالت ابنته إنه من كبار مشجعي النادي الأهلي.

- كان يمارس رياضة الملاكمة في بداياته، لكن أستاذه نبيل اﻷلفي طلب منه أن يوجه طاقته للفن، فتخلى عنها.

- أعماله تعدت الـ100 عمل بين السينما والتليفزيون.

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- شارك مجدي وهبة في عدة أعمال تليفزيونية، منها: "وسقطت أوراق الربيع"، "البقية تأتي"، "أبو الحسن"، "الفلاح"، "الراحلة"، "ملك اليانصيب"، "أشياء لا ننساها".

- من أبرز أعمال الفنان مجدي وهبة السينمائية "حنفي الأبهة"، "كلمة شرف"، "ليلة وقضبان"، "بدور"، "الشيطان يدق بابك"، "ومن الحب ما قتل"، "الوحل"، "الخوافين"، "المرشد"،"لعبة الإنتقام".

- قالت ابنته منال مجدي وهبة، إن الفنان أحمد زكي كان صديق عمر والدها، كما قالت عن الفنان محمود عبدالعزيز إنه كان يأكل البصارة في بيتهم، والفنانين حسين فهمي ومحمود ياسين ونور الشريف كانوا من أصدقاء والدها الراحل المقربين.

- قالت منال مجدي وهبة، في لقاء تليفزيوني في برنامج "الراجل دا أبويا"، إن والدها تعرض لشائعات كثيرة قبل وبعد وفاته، مشيرةً أنه تم الزج به إلى السجن في قضية مخدرات، قبل أن يبرأه القضاء، مؤكدة أن للقضية بعد سياسي.

- أضافت: "كان قبل وفاة والدي في قضية، ووالدي أخذ فيها براءة، بعدها قرأنا خبر القبض على مجدي وهبة، وبابا أصلا كان نايم في البيت، يوميها كان ذكرى عبد الحليم وهو كان بيحبه جدا، الموضوع كان متوضب وله بعد سياسي كبير، مع أعلى قيادتين في البلد".

- أضافت: "والدي لما اخد براءة القيادة دي وقتها اتشالت، إنهم كانوا رافضين ينفذوا حكم القضاء بسبب إن فيه أمر اعتقال دلوقتي، كانت بسبب القيادة السياسية، بعد ما تشالت بابا تاني يوم كان برا السجن".

- تابعت منال: "كنت بغير على بابا جدا وماما كانت بتحبه جدا وهو ماحبش غيرها".

أكملت: "بابا سافر الغردقة عشان يحضر فرح شريهان وهو ومجموعة من أصدقائه، وبعدها تلقينا الخبر".

ورحل الفنان مجدي وهبة في 4 فبراير 1990.