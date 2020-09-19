الجمعة.. فريق أندروميدا يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي فريق أندروميدا فى حفلين متتاليين، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 25 سبتمبر، في تمام الساعة السادسة والثامنة مساءً بقاعة النهر. مساءً بقاعة النهر. يشار إلى أن "أندروميدا" هو أقدم فريق روك فى مصر والشرق الأوسط، وقد سمى بهذا الاسم نسبةً إلى مجرة أندروميدا الفضائية أقرب المجرات إلى كوكب الأرض. بهذا الاسم نسبةً إلى مجرة أندروميدا الفضائية أقرب المجرات إلى كوكب الأرض. Advertisements بالإضافة إلى ذلك فهو سكندري المنشأ تأسس عام 1987 على يد عازف الكيبورد عمرو حسن وعازف الجيتار إيهاب القلعي.

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