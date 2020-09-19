فيديو.. شيماء سيف ترقص على أنغام "أماكن السهر"

شاركت الفنانة شيماء سيف متابعيها مقطع فيديو جديد لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وظهرت "شيماء" من خلال الفيديو ترقصعلى أغنية "أماكن السهر" للهضبة"عمرو دياب"، وعلقت عليه قائلة: "أماكن السهر فى عز الشمس عادى يعني"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
الجدير بالذكر أن كليب "أماكن السهر" هى أحدث أعمال الهضبة عمرو دياب، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي والحليب، إخراج أحمد النجار، والذي حقق أكثر من 13 مليون مشاهدة عقب طرحه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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