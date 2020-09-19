في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن القدير جميل راتب

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير جميل راتب، الذي رحل عن عالمنا بجسده ولكن مازالت أعماله خالدة في أذهان الملايين من جمهوره ومحبوه.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لا تعرفها عن القدير جميل راتب:

أنهى التوجيهية في مصر وكان عمره 19 عاما.

دخل مدرسة الحقوق الفرنسية وبعد السنة الأولى سافر إلى باريس لإكمال دراسته.

وفي عام 1974 عاد إلى القاهرة لأسباب عائلية.

شارك عام 1946 في بطولة الفيلم المصري "أنا الشرق" الذي قامت ببطولته الممثلة الفرنسية كلود جودار مع نخبة من نجوم السينما المصرية في ذلك الوقت منهم: جورج أبيض، حسين رياض، توفيق الدقن، سعد

أردش.

بعد هذا الفيلم سافر إلى فرنسا ليبدأ من هناك رحلته الحقيقية مع الفن.

Advertisements

عقب عرض فيلم أنا الشرق شاهد أندريه جيد في "أوديب ملكا" فنصحه بدراسة فن المسرح في باريس.

شارك في بطولة العديد من الأفلام المصرية، وأصبح الفرنسيين يطلبونه في أدوار البطولة فعمل 7 أفلام في السنوات العشر الأخيرة.

كما عمل أيضا في بطولة ثلاثة أفلام تونسية إنتاج فرنسي مصري مشترك.

بعد عودته للقاهرة رشح لدور الضابط في "الكرنك" الذي لعبه كمال الشناوي، ثم رشحه صلاح أبو سيف

دورا مهما في فيلم "الكداب" بعدها انهالت عليه الأدوار من كل مخرجي السينما تقريبا، وبعدما نجح سينمائيا في مصر طلبته السينما الفرنسية.

كذلك خاض تجربة الإخراج المسرحي وقدم العديد من المسرحيات مثل "الأستاذ" تأليف سعد الدين وهبة، "زيارة السيدة العجوز" والتي اشترك في إنتاجها مع محمد صبحي، "شهرزاد" تأليف توفيق الحكيم.

مثل في 67 فيلما مصريا وعدد كبير من أفلام السينما العالمية.

كما شارك أيضا في العديد من المسلسلات التلفزيونية.

تم تكريمه عدة مرات منها: " من مهرجان القاهرة السينمائي عام 2005، مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في الدورة السابعة 2017، نقابة المهن التمثيلية عن مجمل أعماله 2015، منظمة الأمم المتحدة للفنون عام 2018 خلال احتفالها السنوي بعيد الأب، مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى في دورته 33 عام 2016".