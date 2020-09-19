شاهد.. محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد خطيبته على طريقته الخاصة

احتفل الفنان محمد محمود عبدالعزيز بعيد ميلاد خطيبته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

ونشر "عبدالعزيز" صورة لهما وعلق عليها قائلاً: "صباح الخير، دي رسالة لخطيبتي اللي

مش عارف أشوفها من أول ما الكورونا بدأت عشان عيد ميلادها، كل سنة وأنتِ طيبة يا سارة وربنا يخليكي ليا، وبجد مش عارف أشرحلك أنتِ بالنسبالي إيه، وحشتيني أوي وربنا يجمعنا على خير قريب إن شاء الله، بحبك"، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات.

Advertisements

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلي" بطولة صلاح عبدالله، بوسي، عزت العلايلي، ميرفت أمين، تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، إخراج تامر حمزة، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عقب عرضه على الشاشات التلفزيونية.