أعلن الفنان محمد عز عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". ونشر "عز" سورة الفلق، وعلق عليها قائلًا : "الحمد لله تمزق في العضلة الخلفية.. يارب أنت الشافي"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنيين له الشفاء العاجل. "الحمد لله تمزق في العضلة الخلفية.. يارب أنت الشافي"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنيين له الشفاء العاجل. يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عز مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسورة الفلق محمد عز يكشف عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.