شاهد.. محمد رمضان يحتفل بـ 11 مليون متابع على "يوتيوب"

احتفل الفنان محمد رمضان بوصول عدد متابعيه لـ 11 مليون متابع عبر قناته الرسميه على موقع "يوتيوب"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





نشر"رمضان" صورة جديدة له، وظهر من خلالها في عرض البحر، وعلق عليها قائلاً:"الحمدلله، شكراً لكم جميعاً، قناتي حققت 11 مليون متابع"، وقد تفاعل

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معه متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان كليب"يا حبيبي"، مع المطرب الأمريكي بيتر جيمس، إخراج حسام الحسيني، والأغنية كلمات بيتر جيمس وفرغلي بلاكس، وتوزيع وألحان وسام عبد المنعم، وحققت أكثر من 12 مليون على "يوتيوب".