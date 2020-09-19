الثلاثاء.. أحلام تُحيي حفلًا في اليوم الوطني90 السعودي

تحيي المطربة أحلام حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 سبتمبر، ضمن حفلات اليوم الوطني90 السعودي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويشار إلى أن كان تم طرح

التذاكر يوم الثلاثاء الماضي الموافق ١٥ سبتمبر، ومن المقرر أن تقدم أحلام خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

يذكر أن طرحت المطربة أحلام مؤخرًا أغنية "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، ألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، إشراف عام خالد أبو منذر ومكساج جاسم محمد.