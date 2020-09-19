تذكرة مدى الحياة لسيدة أنجبت مولودتها على متن طائرة “مصر للطيران”

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

وضعت سيدة يمنية مولودتها على متن رحلة جوية تابعة لخطوط “مصر للطيران” في أجواء ألمانيا، إذ اضطرت الطائرة إلى الهبوط بشكل مستعجل بمدينة ميونيخ الألمانية، خلال رحلتها المتجه إلى لندن، عندما داهمت راكبة يمنية آلام الولادة.

وأهدت “مصر للطيران” المولودة اليمنية تذكرة سفر مدى الحياة، إذ قالت الشركة في بيان لها إن الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، هنأ الراكبة هيام نصر ناجي دعبان على سلامتها ومنح مولودتها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة.

وبحسب البيان الصادر عن الحساب الرسمي لشركة “مصر للطيران” عبر موقع “تويتر”، هنأ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار رشدي زكريا، الراكبة هيام نصر ناجي دعبان، يمنية الجنسية على سلامتها، ومنح مولودتها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة، بعدما أنجبتها على متن الطائرة أثناء رحلة مصر للطيران المتجهة أمس من القاهرة إلي لندن.

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، الطيار عمرو أبو العينين: “من دواعي سرورنا أن نستقبل عميلة جديدة لمصر للطيران تصل إلى الدنيا على متن طائرتنا كما يسعدنا أن نقدم لها هدية تذكارية احتفالاً مع أسرتها بهذه المناسبة وهي منحها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة على رحلات ميونخ”، وفقاً للبيان.

وقدم أبو العينين الشكر لطاقم الرحلة وجميع الركاب لتعاملهم الاحترافي مع هذه الحالة والظرف الاستثنائي، بحسب البيان.