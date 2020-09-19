رنا صلاح الدين - احتفلت "ماهيتاب" ابنة الفنان ماجد المصري، بحفل خطوبتها على رجل الأعمال مصطفى القاضي، في أجواء اقتصرت على أهل العروسين والأصدقاء المقربين . وظهرت ابنة المصري بفستان محتشم هادئ وبسيط، مع ميكب بسيط جعلها تبدو أكثر رقة، من خلال نشر مجموعة من الصور والفيديوهات عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ماهيتاب ماهيتاب ماهيتاب Advertisements ماهيتاب على جانب آخر يعرض للفنان ماجد المصري أولى حلقات مسلسله الجديد "الوجه الآخر" عبر قناة سي بي سي. "الوجه الآخر" هو ثانٍ بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، الذي ضم مجموعة كبيرة من الفنانين. المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور| ماجد المصري يحتفل بخطوبة ابنته "ماهيتاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.