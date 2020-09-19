في قضية الإعتداء على شقيقة زينة.. أحمد عز برئ

رنا صلاح الدين - قضت محكمة جنح مستأنف العلمين ببراءة النجم أحمد عز وتغريم شقيقة الفنانة زينة، في قضية الاعتداء التي وقعت في إحدى الفنادق بالساحل الشمالي.

ونشر أشرف عبد العزيز، محامي الفنان أحمد عز، صورة تجمعه به، وعلق عليها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" مبروك للفنان أحمد عز جنح مستأنف العلميين تأييد البراءة ، والحكم علي الاخرين بالغرامة عشرة الاف جنيه وتعويض مدني مؤقت عشرة الاف وواحد جنيه لصالح عز" .

محامي احمد عز

وانتشرت خلال الفترة الماضية شائعات حول خطوبة النجم أحمد عز من ابنة المحامي أشرف عبد العزيز، وهو محامي النجم عمرو دياب وعدد من المشاهير.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ظهر من خلالها أحمد عز وبجانبه الفتاة ووالدها، موجهين له التهنئة على الخطوبة، ولم يخرج عز ليوضح حقيقة تلك الأمر حتى الآن بعد انتشار كم هذه الأخبار.

ولكن خرج المحامي عن صمته ونفى في تصريحات صحفية ما يتم تداوله حول خطوبة ابنته من أحمد عز، مؤكدًا أن الصورة تذكارية تعود إلى إحدى الحفلات في الساحل الشمالي.

على جانب آخر يخوض الفنان أحمد عز، السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "هجمة مرتدة"، الذي كان من المقرر عرضه في السباق الرمضاني الماضي، ولكنه خرج نظرًا لتوقف تصويره بسبب صعوبة سفر الأبطال لخارج مصر لتصوير عدداً من المشاهد الخارجية هناك، وأيضًا صعوبة تصوير المشاهد الداخلية في مصر بسبب فرض حظر التجوال.