أشرف زكى يعلن وضع ضوابط ومعايير صارمة للقبول بأكاديمية الفنون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون أن الأكاديمية هذا العام قد وضعت حزمة من الضوابط والمعايير للقبول بجميع المعاهد داخل أكاديمية الفنون.
وأكد زكى أن تلك المعايير تعتمد على الثقافة والموهبة فى الصناعة الفنية حتى يستطيع الطالب التعايش فى البيئة الفنية دون أى معوقات ولهذا ليس هناك أى نوع من المجاملات للقبول بمعهد السينما أو أى معهد داخل الأكاديمية سوى اجتياز الطالب لامتحان القبول - فى نفس الوقت سيبدأ معهد السينما فرع الإسكندرية باستقبال طلبات الالتحاق هذا العام.
يذكر أن الدكتور أشرف زكى استقبل وفدا من عضوات المجلس القومى للمرأة وذلك لتفعيل التعاون البناء بين المؤسستين بهدف دعم وحماية "المرأة - الفتاة" داخل الأكاديمية والعمل على تطوير آليات العمل بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بعد إعادة تشكيلها مرة أخرى.
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