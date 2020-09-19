شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج كريم أبو ذكرى: ما فعلته "المتحدة" أنقذ الدراما.. والجزيرة تروج أكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت قناة الجزيرة القطرية تنزف دماً بسبب جروحها الكبيرة التى سببها لها الإعلام المصرى، حيث تستمر فى نشر الأكاذيب والعار الذى يلطخ وجوههم، حيث نشرت كذبة جديدة وهى الترويج لاحتكار الإنتاج فى مصر من قبل شركة واحدة فقط، فى حين أن الحقيقة هى فتح السوق تماما أمام جميع شركات الإنتاج للعمل.

المنتج كريم أبو ذكرى أوضح، لـ"الخليج 365"، أن ما فعلته الشركة المتحدة خطوة جديدة فى تنسيق جهود الإنتاج، مشيراً إلى أن العلاقة بين المنتجين والممثلين أصبحت جيدة للغاية، خاصة بعدما أتاحت المتحدة للخدمات الإعلامية الفرصة للجميع بتنظيم العلاقة بين الممثلين وشركات الإنتاج، لافتاً إلى أن أكذوبة الجزيرة القطرية فاشلة ومنظومة غبية لا يهمها إلا الترويج للأكاذيب.

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وأشار أبو ذكرى، إلى أن شركته تعمل حالياً على مسلسل جديد للفنانة هنا الزاهد، وهو مكون من 45 حلقة، ومن المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة، حيث سيتم الإعلان عن كل تفاصيله خلال الأيام المقبلة.

وأكد أبو ذكرى أنه ما فعلته المتحدة للخدمات الإعلامية كان بمثابة تنظيم للعملية الإنتاجية، خاصة أننا الفترة الماضية عانينا من ضخامة الأجور، وبتلك القرارات نظمت المتحدة الإنتاج وأصبحت القنوات لا تتلقى الخسارة، كما أن الممثلين يأخذون حقوقهم بشرعية وبدون أزمات.

وتابع أبو ذكرى أنه معروف ومتداول فى كل مكان أن معظم الإنتاج لأى مؤسسة يكون من خلال شراكات أى يكون هناك كيان كبير له أذرع إنتاجية وما حدث فى العامين الماضيين إعادة ضبط السوق من أجل تجنب خسارة القنوات، التى بدورها تؤدى إلى خسارة المنتجين، ويصل الحال فى النهاية لتوقف شركات إنتاج عن العمل.