شكرا لقرائتكم خبر عن 16 صورة للفنان الراحل جميل راتب لم تنشر من قبل فى الذكرى الثانية لرحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الذكرى الثانية لرحيل الفنان القدير جميل راتب، الذى وافته المنية يوم 19 سبتمبر عام 2018، عن عمر ناهز 92 عاما، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، قضى نحو 60 عاما فى الوسط الفنى قدم فيها مشوارا رائعا من العطاء والنجاح الفنى.

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وفى ذكرى وفاته الثانية، نستعرض بعض الصور للفنان الراحل، التى وثقها مدير أعماله التهامى هانى، عبر حسابه على فيس بوك والتى لم تنشر من قبل، وكانت فى الأشهر الأخيرة لـ"لورانس العرب" قبل وفاته.



الفنان الراحل جميل راتب

وتميز الفنان الراحل، بتاريخه الفنى الطويل والأعمال المسرحية التى قدمها على مدار مشواره فى مصر وفرنسا، خاصة أن مشواره الفنى حافل بالأعمال والأمجاد، وخلال السطور التالية نرصد حياة أيقونة السينما المصرية جميل راتب.



الفنان الراحل مع مدير أعماله

والدته ابنة شقيق هدى شعراوى رمز التحرر لدى النساء فى مصر، تخرج فى مدرسة الحقوق الفرنسية، وبعد عام من التحاقه بالمدرسة سافر لاستكمال دراسته الجامعية فى فرنسا، وقرر دراسة التمثيل فى السر بعيدا عن عائلته التى كانت ترفض عمله بالفن، وبسبب ذلك تم إيقاف المنحة التى كانت تبلغ 300 جنيه.



الفنان القدير جميل راتب

عمل فى مهن كثيرة قبل شهرته منها "شيال" فى سوق الخضار وكومبارس ومترجما ومساعد مخرج، لكن أول ظهور سينمائى له كان عام 1946 فى فيلم "أنا الشرق" من بطولة الممثلة الفرنسية، كلود جودار، وجورج أبيض، وحسين رياض، وتوفيق الدقن، ثم عاد إلى فرنسا مرة أخرى، وعمل مع النجم العالمى أنطونى كوين كمساعد مخرج فى مسرحية "زيارة السيدة العجوز"، ويعد فيلم "الصعود إلى الهاوية" نقطة التحول الرئيسية فى مشواره مع السينما المصرية، وشارك فى بطولة فيلم "لورانس العرب" مع الفنان عمر الشريف عام 1962.



جميل راتب خلال قراءة إحدى النصوص

جميل راتب، هو أحد الفنانين الذين وصلوا إلى العالمية بأكثر من فيلم، مثل الفيلم الأمريكى "Trapeze" والفيلم الفرنسى - التونسى - البلجيكى "A Summer in La Goulette" وكذلك الفيلم الفرنسى "To Commit a Murder".

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جميل راتب فى المنزل

كان فى إحدى الفترات حديث الصحافة العالمية، وكانت الصحف الفرنسية دائماً ما تتحدث عن أعماله وموهبته الاستثنائية، وكرّمه مهرجان القاهرة السينمائى قبل وفاته بأيام قليلة على مسيرته الحافلة بالنجاحات التى تخطت حدود السينما المصرية إلى العالمية.



جميل راتب مع عبد العزيز مخيون

تزوج لمرة واحدة فى حياته من فتاة فرنسية كانت تعمل بالتمثيل، واعتزلته بعد ذلك، وتفرغت للعمل كمديرة إنتاج، ثم منتجة منفذة، ثم مديرة مسرح "الشانزليزيه"، وتألق النجم جميل راتب فى العديد من المسلسلات والأفلام التى رسخت فى ذاكرة الجهور، ومن أبرزها الكيف، الراية البيضا، زيزينيا، وجه القمر، أحلام الفتى الطائر، رحلة المليون، يوميات ونيس، وغيرها من المسلسلات والأفلام.



جميل راتب مع مدير أعماله



جميل راتب



رانيا يوسف مع الفنان الراحل



فى إحدى المناسبات الفنية



محمد سعد مع الفنان الراحل



يحيى الفخرانى مع الفنان الراحل











