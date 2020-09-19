ميجان ماركل تشارك زوجها في احتفالات مجلة "تايم"

رنا صلاح الدين - أعلن الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، ظهورهما فى أول حدث تليفزيوني معا، احتفالًا بالقائمة السنوية لمجلة تايم لأكثر الأشخاص نفوذاً فى العالم.

ويأتي هذا الظهور، كجزء من عرض ترويجي جديد سيتم بثه على قناة ABC يوم 22 سبتمبر الجارى.

وانتقل الأمير هاري وميجان ماركل إلى ولاية كاليفورنيا، بعد ترك قصر بيكنجهام، من الاستثمار في عدد من المشاريع الهوليودية.

وكشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، مؤخرا أن الأمير هارى وميجان ماركل، قد تبرعا بمبلغ 130 ألف دولار لجمعية خيرية لتعليم الفتيات الأفريقيات بمناسبة أعياد ميلادهم الأخيرة.

وتعهد الأمير هارى وميجان ماركل، بتقديم المال لمنظمة CAMFED، الذي يدعم تعليم الفتيات في جميع أنحاء القارة السمراء.