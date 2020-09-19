بعد 3 شهور من اعتزالها الفن.. داليا إبراهيم ترتدي الحجاب

رنا صلاح الدين - فاجأت الفنانة داليا إبراهيم، جمهورها بارتدائها الحجاب بعد 3 شهور من إعلان اعتزالها الفن. ونشرت داليا صورها الجديدة وهي مرتدية الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واستطاعت أن تنال الصور إعجاب الكثير من متابعيها. داليا ابراهيم داليا ابراهيم Advertisements وجاءت تعليقات متابعيها كالتالي:"ربنا يثبتك، الله وأكبر ماشاء الله، النجمة الجميلة، الغالية". وكانت قد أعلنت داليا ابراهيم، اعتزالها عالم الفن، فى يونيو الماضى. وكتبت داليا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":"قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة عدد من الدوبلاج شكرا". ومن أبرز أعمال داليا إبراهيم التي شاركت بها:"جراب حواء، لحظات حرجة، كلمني شكرًا، العائد، الست أصيلة، أحلام هند الخشاب".

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