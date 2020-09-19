فيديو| بسبب التعليقات الخارجة.. بسمة وهبة تستنجد بخبراء السوشيال ميديا

رنا صلاح الدين - طلبت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، من خبراء السوشيال ميديا إيجاد حلول لقناتها لانتقاء تعليقات الجمهور، خاصة أنع هناك تعليقات كثيرة خارجة وغير لائقة.

ونشرت بسمة فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، تستنجد من خلاله بخبراء السوشيال ميديا، معلقة قائلة:"أفيدوني".

وكانت قد تعرضت بسمة وهبة لانتقادات حادة من عدد من متابعيها، وذلك بعد نشرها صورة حديثة لها، ظهرت فيها مرتدية "شورت".

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بعض الانتقادات تضمنت تجريح للإعلامية المصرية، وهو ما اعتبرته إهانة لها، مما دفعها للخروج عن صمتها وترد بطريقة حادة في مقطع فيديو نشرته، على حسابها بموقع "انستجرام".

وقالت في المقطع: "أي حد هيدخل اي أكاونت ليا وقل أدبه همسح بيه بلاط الأرض، أنا 99% من الفانز بتوعي محترمين"، وسبت أحد المتابعين الذي أهانها في أحد التعليقات.

وأضافت: "أي حد هيغلط فيا هغلط فيه، مش معنى اننا شخصيات عامة إننا نسكت على الإهانة، لأ مش هسكت على الإهانة، وأي حد هيقل أدبه عليا هقل أدبي عليه وهمسح بيه بلاط الأرض انتوا فاهمين ولا لأ".

وتابعت: "99% من الفانز بتوعي محترمين وبيساندوني وبيدوني قوة وسعادة، هو أنا لازم اتمرمغ في الأرض علشان تعرف إني عيانة وجاية علشان أتعالج، أنا بقابل أي ابتلاء من ربنا بالحمد لله، وبقوى على الابتلاء ده، لو أنا نازلة رايحة أعمل تحليل أو معاد عند الدكتور بلبس على أكمل وجه وكأني رايحة اتفسح".