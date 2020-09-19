تحطمت سيارته.. شاهد محمد مكاوي يتعرض لحادث سير

رنا صلاح الدين - تعرض الفنان الشاب محمد مكاوي، لحادث سير أدى إلى تحطم سيارته.

ونشر مكاوي صور ظهر فيها تحطم سيارته وأخرى له ظهر من خلالها وهو يضع جبيرة على ذراعه، وعلق عليهم عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، قائلًا:"3 أكياس هوائية.. الحمدلله".

وشارك محمد مكاوي، في الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات"، الذي عرض عبر فضائية on e.

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الجزء الرابع والخامس من بطولة هاجر أحمد وميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وأسماء جلال وحازم إيهاب وأحمد كرارة ومحمد يسري وغيرهم، وتعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع شركة تي فيجين للمنتج طارق الجنايني.

الجزء الأول من "حكايات بنات" عرض عام 2012، وشارك في بطولته كل من الفنانة حورية فرغلي، دينا الشربينى، صبا مبارك، ريهام أيمن، كريم فهمى، رجاء الجداوى، مها أبو عوف، عمرو صالح، وتأليف باهر دويدار، وإخراج حسين شوكت.

أما الجزء الثانى والثالث عرضا عام 2017، وشارك فيه كل من دينا الشربينى، صبا مبارك، إنجى المقدم، ندا موسى، أحمد العوضى، أجمد جمال سعيد وعمرو صالح ومن إخراج مصطفى أبو سيف، مع تغيير بعض بطلات العمل.