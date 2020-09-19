صور| براد بيت يجتمع مع جينيفر أنيستون للمرة الأولى منذ سنوات

رنا صلاح الدين - اجتمع النجم الهوليودي براد بيت، مع زوجته السابقة النجمة جينيفر أنيستون مجددا على الشاشة لأول مرة، منذ سنوات طويلة وتحديدا عقب انفصالهما في عام 2005.

وكانت بعض التقارير في الفترة الماضية، قد ربطت براد بيت بالعودة لجينيفر أنيستون، في ظل العلاقات الودية التي جمعت بينهما.

براد بيت وجينيفر أنيستون

ويعتبر لقاء براد بيت وجينيفر أنيستون هو الأول لهم بعد 19 سنة من الانفصال، عبر منصتي "فيس بوك"، "تيك توك" لقراءة حية لفيلم كوميدي رومانسي.

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وظهر الثنائي من خلال الحسابات الرسمية لمؤسسة "بنس كور" هذا الأسبوع لقراءة حية مشتركة للفيلم الكوميدي الرومانسي "​Fast Times At Ridgemont High​"، والذي تم عرضه أول مرة عام 1982.

براد بيت وجينيفر أنيستون

الجدير الذكر، أن آخر ظهور لبراد بيت أمام زوجته السابقة جينيفر أنيستون عندما حل ضيفاً بمشهد في المسلسل الشهير "فريندز".