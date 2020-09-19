رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة ساندي، لجلسة تصوير جديدة شاركت بها جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وظهرت ساندي بشكل نال إعجاب الجمهور ممسكة برتقال في يدها ومرتدية نظارة. وعلقت قائلة:"يا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقان.. صباحكو فاكهه". Advertisements وجاءت تعليقات متابعيها:" انعكاس اللايت علي النظاره عامل شكلك مرعب ، فكهاني وبحب الفاكهه، بتفكريني بأيام ثانوي، الكيلو بكام ياعمنا". وكانت قد طرحت الفنانة ساندي، ألبوم جديد عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وضم العديد من الأغاني المتنوعة منها "اتنين في واحد، طبع الشتا، كان عادي، زي التمثال، كيس أسود".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| ساندي تفاجئ جمهورها بجلسة تصوير مع البرتقال.. والجمهور:"الكيلو بكام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.