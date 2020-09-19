صور| حبيبة دي كابريو تظهر مع صديقها في شوارع هوليود

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رنا صلاح الدين - تعتبر كاميلا مورنو من أشهر عارضات الأزياء خلال الفترة الحالية على مستوى العالم خاصة بعدما بزغ اسمها بسبب ارتباطها بقصة حب منذ عام 2017 بالنجم ليوناردو دى كابريو.
وبات الثنائي كاميلا ودي كابريو، معاً من أشهر الثنائيات في العالم حالياً لظهورهما المتكرر معاً.
وظهرت كاميلا مؤخراً بدون ليوناردو حينما تميزت بإطلالة مميزة في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، والتي خطفت بها الأضواء.
حبيبة دي كابريو
ولم تظهر كاميلا وحدها، بينما كان معها شخص آخر، وهو الاستايلست الخاص بها.
وأصبحت كاميلا مؤخراً حريصة على العودة للعمل بعد فترة من الغياب بسبب كورونا.
وكان الثنائى دي كابريو وكاميلا ظهرا نهاية الأسبوع الماضى أثناء سيرهما على الشاطئ فى ماليبو، خلال لحظات الاستمتاع بالصيف على طريقته الخاصة.
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