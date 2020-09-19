شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يحتفل بخطبة ابنته ماهيتاب على مصطفى القاضى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم ماجد المصرى بخطبة ابنته الكبرى ماهيتاب على رجل الأعمال مصطفى القاضى فى جو عائلى، حيث لم يحضر سوى أهل العروسين فقط بمنزل ماجد المصرى، ولم تتم دعوة أحد من الوسط الفنى، نظرا للبساطة التى اعتمد عليها الحفل، حيث من المقرر أن يوجه ماجد المصرى الدعوة لكل أصدقائه داخل وخارج الوسط الفنى خلال حفل الزفاف.

فى سياق مختلف يُعرض للنجم ماجد المصرى حاليا مسلسل "الوجه الآخر"، ويشارك فى بطولته بجانب ماجد المصرى، كل من نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، مهند حسن، دنيا المصرى، مها سلامة، مها حسن، أحمد إمام، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف فداء الشندويلى، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج سميح النقاش.

Advertisements