شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى توجه نصيحة لمتابعيها عن شرب القهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى نصيحة لمتابعيها عبر حسابها على تويتر، حيث قالت فى تغريدة لها: "اشرب قهوة لوحدك بتركز أكتر على مشروعاتك القادمة"، وحازت النصيحة على إعجاب متابعيها مؤكدين أنهم سوف ينفذونها .



نوال



نوال

وعلى الجانب الآخر نعت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، وفاة لاعب المنتخب اللبنانى محمد عطوى بعد إصابته بطلق نارى فى أواخر شهر أغسطس الماضى، وهاجمت نوال الزغبى عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، الحكومة والأجهزة الصحية فى لبنان بما اعتبره إهمال فى حالة اللاعب، قائلة "مات محمد عطوى نتيجة الفساد والإهمال والجهل ... الله يرحمك".

وعلقت الفنانة نوال الزغبي على الأخبار المفجعة التي تجتاح لبنان وعاصمتها بيروت من آن لآخر، بتوجيه اللوم إلى حكام لبنان، حيث شنت هجوما لاذعا عبر حسابها على موقع تويتر، وكتبت: "شو هالمافيا اللى حاكمتنا"، ولم تكتف بذلك فحسب وإنما دونت هاشتاج باسم: "دولة فاشلة".

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وتلك ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها نوال الزغبي المسئولين فى لبنان من خلال السوشيال ميديا، حيث سبقت وكتبت قبل أيام: "كتير معجبة بحنكة سياسينا.. لو بيستعملوها لمصلحة الوطن والنَّاس مش لمصالحهم الشخصية أكيد كنا من أهم دول العالم نحنا مش بوضع مين بيطلع يلقى شعر أحسن من التانى قرّفتونا كلام الليل يمحيه النهار".