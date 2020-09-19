شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ذا ستاليون ترتدى خواتم سعرها 200 ألف دولار تحمل "شتيمة" لكارهيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية ميجان ذا ستاليون قررت أن تثير ضجة على طريقتها الخاصة، حيث التقطت النجمة الشهيرة صورة تبرز فيها خواتمها الماسية التى تحمل كلمات سباب، وكأنها رسالة موجهة لكارهيها.

لكن فى الحقيقة لم يلتفت الكثيرين للكلمة التى حملتها الخواتم بقدر اهتمامهم بسعرهم الحقيقى، فقد أشار موقع "بيدج سيكس ستايل" أن خواتم ميجان الماسية وصل سعرها الى 200 الف دولار أمريكى، وأشار الموقع إلى أن الخواتم التي صممها " Elliot Eliantte " تتميز أن الماس الذى يزين الخواتك مرصع على الذهب الأبيض عيار 14 قيراطا.

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ميجان ذا ستاليون

يذكر أن ميجان ذا ستاليون أشعلت الأجواء مؤخرا بتقديمها أغنية WAP مع نجمة الراب الشهيرة كاردى بى وهو الكليب الذى أثار الكثير من الجدل فور إطلاقه بسبب ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة وامبراطورة مستحضرات التجميل كيلى جينر بكليب نجمتى الراب الأخير، والذى حمل عنوان "WAP" الذى تم إطلاقه مؤخرا، وهو من إخراج كولين تيلي، وقد ظهر تصوير أحداث الكليب فى قصر غريب الأطوار مليء بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما فى ذلك نورمانى وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبى روز يتجولون فى عدد من قاعاته.