شكرا لقرائتكم خبر عن داليا إبراهيم مسيرة فنية قصيرة تنتهى بالاعتزال وارتداء الحجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم متابعيها على حسابها على فيس بوك بارتدائها للحجاب، وذلك بعد 3 أشهر تقريباً من قرارها باعتزال الفن، وكانت داليا إبراهيم قد أعلنت اعتزالها في يونيو الماضي للتفرغ لحياتها الأسرية، حيث كتبت وقتها: "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل 7 مسرحيات 5 أفلام قصيرة 3 أفلام طويلة عدد من الدوبلاج.. شكرا".

ولم تكشف داليا إبراهيم بوضوح الأسباب التي دفعتها لهذا القرار، إلا أن بعض متابعيها خمنوا أن السبب هو تجاهل المخرجين لها فلم يعد تعرض عليها أعمال فنية مثل الماضى، وأصبحت مقلة في الظهور على الشاشة.

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داليا إبراهيم ولدت عام 1974، حاصلة على ليسانس آداب قسم مسرح، بدأت العمل الفني بعد أن اكتشفها الفنان محمد صبحي وانضمت وقتها إلى فرقة بالعربي الفصيح، وشاركت في هذه المسرحية و في مسلسل "عائلة ونيس" ومسرحية "ماما أمريكا".

وتوالت مشاركتها في المسلسلات بعد ذلك ومنها "الحسن البصرى" و"حرس سلاح" مع عزت العلايلى، وأبيض فى أبيض مع ممدوح عبد العليم، و"الليل وآخره" مع يحيى الفخراني، و"كناريا وشركاه" و"الدم والنار" مع فاروق الفيشاوي.

وعن الأفلام السينمائية التي شاركت فيها هي: دعاء وقشر البندق والقتل اللذيذ ومبروك وبلبل وشباب رايح جاى وكلمنى شكرًا.