شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عمرو دياب يقلد معلقى كرة القدم بلقاء نادر فى بدايته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من 35 عاما، ومازال الهضبة عمرو دياب، يتصدر قائمة نجوم الغناء فى مصر، بل وفى الوطن العربى، بفضل حرصه على تطوير، وتقديم الجديد لجمهوره طوال الوقت، وتمتعه بروح الشباب مهما كبر فى العمر، وهو ما أصبح مصدر إلهام للكثير من الأجيال، سواء من جمهوره المستمعين، أو حتى نجوم الغناء الذين ظهروا بعده بسنوات طويلة.

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ورغم قلة ظهور الهضبة إعلاميا إلا أن له العديد من الفيديوهات والحوارات مع نجوم وكواكب الإعلام فى مصر وقتها، مثل طارق حبيب ومفيد فوزى.



عمرو دياب

رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تداولوا فيديو نادر للهضبة، فى لقاء تليفزيونى قديم، مع الإعلامى طارق حبيب، ويبدو أنه فى نهاية الثمانينيات أو بداية التسعينيات، حيث ظهر عمرو دياب، وهو يقلد مجموعة من معلقى كرة القدم المشهورين آنذاك، مثل الكابتن محمد محمد لطيف، وإبراهيم الجوينى والكابتن زيوار، حيث أبدع عمرو دياب فى تقليد المعلقين الثلاثة، بنفس لزماتهم التى كانوا يقولونها فى المباريات الهامة.

الفيديو تم تداوله على نطاق واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أكد الكثيرون، أن هذا الجانب من شخصية عمرو دياب لم تظهر فى الإعلام كثيرا، مشيرين إلى تمتعه بحس كوميدى كبير لا يظهر فى أغانيه وأعماله الفنية أو حضور على السوشيال ميديا.