عمرو سلامة يشوق جمهوره بصورة من فيلم "بره المنهج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شوق المخرج عمرو سلامة جمهوره بصورة تجمعه مع فريق عمل أحدث أفلامه "بره المنهج". نشر عمرو صورة تجمعه بالفنانة روبي، الفنان ماجد الكدواني، أحمد أمين، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "لمحة من طبخة بتستوي في الفرن". أخر أعمال عمرو سلامة مسلسل "ما وراء الطبيعة"، مأخوذ عن سلسلة روايات تحمل نفس الاسم للمؤلف المصري الراحل أحمد خالد ‏توفيق، من إنتاج شركة Netflix وتدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي، ويتناول قصة حياة طبيب أمراض الدم رفعت ‏إسماعيل الذي يجسد شخصيته بالمسلسل الفنان أحمد أمين.

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