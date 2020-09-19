الصور الأولى لداليا إبراهيم بالحجاب بعد اعتزالها الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
ظهرت الفنانة داليا إبراهيم مرة أخرى، وعادت للتواصل مع جمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وذلك منذ اعتزالها الفن في يونيو الماضي.
نشرت داليا صورتين لها، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، ظهرت فيها مرتدية "الحجاب".
كانت الفنانة داليا إبراهيم، أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، اعتزالها الفن، وكتبت: "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل، و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة، و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج وشكرا".
الفنانة داليا إبراهيم من مواليد 1974، لها عدد من الأعمال أبرزها "الست أصيلة"، "الليل وآخره"، "كناريا وشركاه"، "هارمونيكا"، "القتل اللذيذ"، "الحسن البصري"، وغيرها من الأعمال.
وكان آخر مشاركاتها الفنية عام 2016، في مسلسل "جراب حواء"، وهو من بطولة عبير صبري، نورهان، تهاني راشد، راندا البحيري، مي كساب، مروة عبدالمنعم.
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