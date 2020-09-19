بصور تجمعهما.. ميرهان حسين تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة ميرهان حسين شقيقتها نادين بعيد ميلادها، الذي وافق أمس الجمعة.

نشرت ميرهان صورًا تجمعهما، على خاصية "القصص القصيرة"، وصورة أخرى عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة يا بشمهندسة، كل سنة وانتي ناجحة وشاطرة ومجنونة وأكتر واحدة بتخضيني في العالم، الخضة اللي جاية هاديكي بحاجة في نافوخك، اديني حذرتك، بحبك يا نوس".

وردت نادين على تهنئة ميرهان: "دا أنا هخضك الخضة الجاية أحلى من كل مرة، شكرًا يا أحلى أخت في العالم، وربنا يخليكي ليا كدا وتكوني دايمًا مثلي الأعلى، بحبك بيبي".

ميرهان حسين شاركت في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.