إيرادات الجمعة.. "mulan" الثاني و"Bloodshot" في المركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الجمعة 18 سبتمبر، فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 251 ألفا و521 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 92 ألفا و236 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "The New Mutants" والذي حقق 53 ألفًا و806 جنيهات، وحصل على الترتيب الرابع فيلم الرعب "follow me" بعد تحقيقه 45 ألفا و102 جنيه.

Advertisements

وذهب المركز الخامس للفيلم الرومانسي " After We Collided"، محققًا 27 ألفًا و44 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه

فيلم التحريك " "Dreambuilders، والذي حقق 25 ألفا و865 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم " Freaks: You're One of US" بعد تحقيقه 15 ألفا و598 جنيهًا.

في المركز الثامن جاء فيلم The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 13 ألفا و415 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 7 آلاف و825 جنيها، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم "Bloodshot" بعد تحقيقه 7 آلاف و255 جنيهًا.