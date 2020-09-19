الخميس.. أنغام تحيي حفلًا غنائيًا بالسعودية

تستعد المطربة أنغام لاحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء يوم الخميس المقبل الموافق 24 سبتمبر، ضمن حفلات اليوم الوطني90 السعودي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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ويشار إلى أن كان تم طرح التذاكر يوم الثلاثاء

الماضي الموافق ١٥ سبتمبر، ومن المقرر ان تقدم أنغام خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

يذكر أن آخر أعمال المطربة أنغام ألبوم "حالة خاصة جداً"، وضم 14 أغنية : "هتقول لربنا إيه، حبايبنا، حالة خاصة جداً، على حسك في أيامي، ولا دبلت، متطمنة، ياريتك فاهمني، بقول نسياك، نزوة، بتوصفني بتكسفني، هدنة، أساميك، ليلى، هبدأ من الآخر".