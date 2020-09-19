موعد وتفاصيل عرض مسلسل "أسود فاتح"

تنطلق أولى حلقات مسلسل "أسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبي، مساء يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر المقبل، وذلك عبر أحد المنصات الإلكترونية الشهيرة.

ويشار إلى أن مسلسل "أسود فاتح" تدور أحداثه فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

Advertisements

يذكر أن "أسود فاتح"يشارك في بطولته بجانب هيفاء وهبي

كل من روجينا، أحمد فهمي، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نورالدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.