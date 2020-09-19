تعرف على تفاصيل مهرجان "New York Comic"

رنا صلاح الدين - سيكون مهرجان "New York Comic Con" للمرة الأولى هذا العام متاحًا للجماهير فى جميع أنحاء العالم، بسبب جائحة كورونا.

ولن يكون المهرجان فقط من نصيب المحظوظين المتواجدين فى نيويورك لحضور الحدث، حيث سيتم إتاحة المحتوى المباشر والمسجل مسبقًا للمشاهدة عبر قناة اليويتوب الخاصة بمدينة نيويورك.

وسيوفر الجدول الزمنى للمهرجان هذا العام للمعجبين القدرة على المشاركة في أسئلة وأجوبة افتراضية، بالإضافة إلى التواصل مع المعجبين الآخرين من خلال ميزات الدردشة المباشرة على يوتيوب.

وسيتيح المهرجان نظرة على العروض الجديدة مثل "Helstrom" من Hulu ، والمسابقات التي تدور حول مسلسلات مفضلة لدى المعجبين، وسوق افتراضي ستوفر للمشجعين تجربة افتراضية مشابهة للحدث الحقيقي.

ويعد مهرجان "New York Comic Con"، هو مؤتمر للمعجبين يقام بشكل سنوي في مدينة نيويورك، مخصص للقصص المصورة، الأنمي، المانجا، ألعاب الفيديو، الألعاب، الأفلام، والتليفزيون، عقد لأول مرة في سنة 2006