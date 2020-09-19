شاهد.. رولا سعد بهوت شورت وبطن مكشوف في أحدث ظهور

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد، جمهورها بصورة جديدة صيفية اعتبرها البعض جريئة بسبب ملابسها.
وظهرت رولا، في الصورة وهي مرتدية هوت شورت مع قميص كشف عن بطنها، وحرصت على انسدال شعرها على كتفها كعادتها في أغلب الصور.
وعلقت رولا على الصورة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصورو الفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:"حين تشعر أن الامل مفقود ، تذكر أن صانع الامل موجود".
على جانب آخر انتهت رولا سعد، من تصوير أغنية جديدة بعنوان "لاغيني تلاقيني"، استعدادًا لطرحه عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد مجدى، وتولى إخراجها زياد خورى.
يذكر أن رولا سعد، طرحت مؤخرًا أغنية على طريقة الفيديو كليب بعنوان "دكان شلاطة" وغنتها باللهجة المصرية.
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