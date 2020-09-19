بـ لقطات من حفل زفافه.. محمد الشرنوبي يطرح كليب "قلبي ارتاح"

رنا صلاح الدين - طرح الفنان محمد الشرنوبي، فيديو كليبه الجديد الذي يحمل اسم "قلبي ارتاح" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
الفيديو كليب عبارة عن لقطات من حفل زفافه على راندا رياض، مديرة أعمال النجمة أنغام، وشارك في الفيديو أيضًا الفنان الشاب أحمد مالك ومنة شلبي ومحمد علي رزق والسيناريست تامر حبيب وأمير صلاح الدين، وغيرهم.
أغنية "قلبي إرتاح" من كلمات محمد يسري، والحان محمد الشرنوبي، وتوزيع مصطفي الحلواني، وتولى إخراج الكليب عادل جمال.
على جانب آخر عرض للفنان محمد الشرنوبي، مسلسل "ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، وهو أولى بطولات الفنانة أمينة خليل المطلقة.
المسلسل مكون من 15 حلقة، وشارك في العمل كل شيرين رضا وهاني عادل ومريم الخشت وعمر السعيد، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف.
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