صور| رانيا يوسف تخطف الأنظار بفستان مكشوف في أحدث جلسة تصوير

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، استطاعت أن تخطف به الأنظار كعادتها في كل فوتوسيشن.

وظهرت رانيا في الصور وهي مرتدية فستانًا مكشوف الصدر على طريقة الـ"أوف شولدر"، مع ميكب مناسب مع لون الفستان وتسريحة شعر أيضًا.

وحازت الصور إعجاب أصدقائها من داخل الوسط الفني وكان أبرزهم الفنانة نجلاء بدر ورانيا ملاح ونرمين الفقي.

وكانت قد أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل مؤخرا، بظهورها مرتدية "دبلة"، وهو ما دفع جمهورها للتساؤل عما إذا كانت قد احتفلت بخطوبتها سرا.

وكشفت رانيا حقيقة خطوبتها، خلال لقائها في برنامج "Et بالعربي"، حيث كشفت أنها ترتدي "دبلة" من أجل دورها في مسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم "شارع 9"، حيث قالت: "دي دبلة الشخصية راجية مش دبلتي".