بعد انفصالها عن زوجها الأول.. مروة ناجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها الثاني (صور)

رنا صلاح الدين - فاجأت الفنانة مروة ناجي، جمهورها بالكشف عن زوجها الثاني رجل الأعمال محمد البطران، وذلك من خلال الاحتفال بعيد ميلاده.

ونشرت مروة سلسلة صور تجمعها بزوجها من حفل عيد الميلاد، وعلقت عليهم من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:"كل سنة وأنت دايمًا طيب يا أحن وأجدع زوج في الدنيا، بحبك أوي، وربنا يخليك ليا ولا يحرمني منك أبدًا يا ضهري وسندي يا أغلى هدية جاتلي من ربنا".

وكانت قد أعلنت مروة ناجي من قبل انفصالها عن زوجها الأول أحمد مجاهد، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"سامحونى لنشر هذا الخبر بعد انفصال لأكثر من عام ونصف، لكن كما فى الزواج من إشهار كان لابد عند الطلاق أيضا من الإشهار بعد مرور 7 أشهر على الطلاق بشكل رسمى، وذلك لإعلام الجميع بأنه اكتمل النصيب إلى ذلك... الحمد لله على كل شىء".

يذكر أن، مروة ناجي، طرحت مؤخرًا أغنية على طريقة الفيديو كليب بعنوان "عايشة بيك" وهي من كلمات هاني عبد الرحمن، وألحان محمد صبري، وتوزيع محمد شفيق، وتولى إخراج الكليب أحمد جريزمان.